Рада призначила позачергові вибори в п'яти населених пунктах
Верховна рада призначила позачергові вибори в п'яти населених пунктах. Народні депутати підтримали відповідні проекти постанов №№5168-5172.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Призначення позачергових виборів Коларівського сільського голови у Запорізькій області на 31 жовтня 2021 року підтримали 335 парламентарів.
Позачергові вибори Малолюбошанського сільського голови у Рівненській області ВР призначила на 31 жовтня 2021-го. За це проголосували 327 нардепів.
За призначення позачергових виборів Теребовлянського міського голови у Тернопільській області на 31 жовтня проголосували 319 депутатів Ради.
Призначення позачергових виборів Липовецького міського голови у Вінницькій області на цю ж дату підтримали 337 парламентарів.
Позачергові вибори Комарнівського міського голови у Львівській області парламент призначив на 31 жовтня. За це проголосували 332 нардепи.
Нагадаємо, в кінці січня Рада не змогла призначити дату позачергових виборів мера Харкова. В парламент не прислали всі потрібні документи для процедури.
Як писало РБК-Україна, раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вибори мера в Харкові можуть пройти в останню неділю березня або жовтня. При цьому парламент навряд чи встигне призначити вибори на березень.