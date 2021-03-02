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Рада назначила внеочередные выборы в пяти населенных пунктах

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 12:04
Рада назначила внеочередные выборы в пяти населенных пунктах Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада назначила внеочередные выборы в пяти населенных пунктах. Народные депутаты поддержали соответствующие проекты постановлений №№5168-5172.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Назначение внеочередных выборов Коларовского сельского главы в Запорожской области на 31 октября 2021 года поддержали 335 парламентариев.

Внеочередные выборы Малолюбошанского сельского главы в Ровенской области ВР назначила на 31 октября 2021-го. За это проголосовали 327 нардепов.

За назначение внеочередных выборов Теребовлянского городского главы в Тернопольской области на 31 октября проголосовали 319 депутатов Рады.

Назначение внеочередных выборов Липовецкого городского главы в Винницкой области на эту же дату поддержали 337 парламентариев.

Внеочередные выборы Комарновского городского главы во Львовской области парламент назначил на 31 октября. За это проголосовали 332 нардепа.

Напомним, в конце января Рада не смогла назначить дату внеочередных выборов мэра Харькова. В парламент не прислали все нужные документы для процедуры.

Как писало РБК-Украина, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы мэра в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или октября. При этом парламент вряд ли успеет назначить выборы на март.

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