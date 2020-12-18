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Рада призначила Лапутіну главою Мінветеранів

Автор: Юлія Струк

Верховна рада України призначила міністра з питань ветеранів. Відомство очолила Юлія Лапутіна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання трансляції парламенту.

"За" проголосували 248 парламентарів.

Після голосування вона склала присягу міністра.

У вересні-грудні 2014 року Лапутіна була командиром оперативної групи Служби безпеки України в АТО і виконувала завдання по затриманню бойовиків.

У тому ж році призначена заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. На даній посаді вона працювала до теперішнього часу.

У березні цього року Лапутіна отримала від президента Володимира Зеленського звання генерал-майора. Вона стала третьою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Раніше стало відомо, що профільний парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пропонував свого кандидата на пост міністра ветеранів - Олександра Порхуна.

Нагадаємо, Рада звільнила міністра ветеранів Сергія Бесараба. За це проголосував 251 нардеп.

У профільному комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відзначили, що однією з причин відставки Бесараба стала хвороба.

Народні депутати висловили невдоволення відсутністю міністра на засіданні й тим, що він не надав звіт за результатами виконаної роботи.

Як писало РБК-Україна, під час обговорення на фракції у депутатів було найменше питань саме до кандидатури Лапутіної.

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