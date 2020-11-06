Рада провалила призначення судді КСУ

Верховна рада України не змогла призначити суддю Конституційного суду. За призначення проголосували лише 100 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На цю посаду претендували Юрій Павленко (подання фракції "Опозиційна платформа "За життя"), Ольга Боднар-Петровська (подання фракції Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), Микола Сірий (від фракції "Європейська солідарність") та Наталія Денисенко (від фракції "Голос").

У ході рейтингового голосування Павленко набрав найбільшу кількість голосів - 154. Однак у фінальному голосуванні за нього віддали голоси лише 100 парламентаріїв.

Після провального голосування спікер Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати повторний конкурс з обрання претендентів на посаду судді КСУ.

Нагадаємо, вчора заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що ВР у п'ятницю, 6 листопада, може розглянути питання щодо призначення двох суддів Конституційного суду. Вона зазначала, що з точки зору процедури "там все дотримано". "І конкурс, і комітет ухвалив кандидатури. Конкурс проводився ще на початку року", - зазначала парламентар.

Як писало РБК-Україна, сьогодні з'явилася інформація, що судді, які не підтримали скасування відповідальності за недостовірне декларування, відмовилися брати участь в роботі Конституційного суду.

Так, понад 200 народних депутатів закликали суддів КСУ, які підтримали скандальне рішення про е-декларування, добровільно піти у відставку або скласти повноваження.