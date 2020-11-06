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Рада провалила назначение судьи КСУ

Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины не смогла назначить судью Конституционного суда. За назначение проголосовали лишь 100 нардепов при 226 минимально необходимых.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На эту должность претендовали Юрий Павленко (представление фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь"), Ольга Боднар-Петровская (представление фракции Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Николай Сирый (от фракции "Европейская солидарность") и Наталья Денисенко (от фракции "Голос").

В ходе рейтингового голосования Павленко набрал наибольшее количество голосов - 154. Однако в финальном голосовании за него отдали голоса лишь 100 парламентариев.

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После провального голосования спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по избранию претендентов на должность судьи КСУ.

Напомним, вчера заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что ВР в пятницу, 6 ноября, может рассмотреть вопрос о назначении двух судей Конституционного суда. Она отметила, что с точки зрения процедуры "там все соблюдено". "И конкурс, и комитет принял кандидатуры. Конкурс проводился еще в начале года", - отмечала парламентарий.

Как писало РБК-Украина, сегодня появилась информация, что судьи, которые не поддержали отмену ответственности за недостоверное декларирование, отказались участвовать в работе Конституционного суда.

Так, более 200 народных депутатов призвали судей КСУ, которые поддержали скандальное решение о е-декларировании, добровольно уйти в отставку или сложить полномочия.

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