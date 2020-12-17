Рада змінила графік роботи в січні через посилення карантину
Верховна рада змінила графік своєї роботи в січні через посилення карантину для протидії коронавірусу. Народні депутати проведуть один пленарний тиждень замість двох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Зміни підтримали 295 парламентаріїв.
Нардепи скасували проведення двох сесійних тижнів з 11 до 22 січня. Замість них буде один сесійний тиждень. Він пройде з 25 по 29 січня.
До проведення пленарних засідань депутати будуть працювати в комітетах.
Нагадаємо, раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував змінити календарний план роботи парламенту в січні через посилення карантину. Очікувалося, що нардепи не будуть проводити під час нього пленарні засідання.
Як писало РБК-Україна, раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна рада буде працювати при жорсткому карантині, але з форматом ще не визначилися.
Так, уряд передбачив посилення карантину у період з 8 по 24 січня. Роботу громадського транспорту зупиняти не будуть.