ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада изменила график работы в январе из-за усиления карантина

Новина українською → Украина, Четверг 17 декабря 2020 11:07
Рада изменила график работы в январе из-за усиления карантина Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада изменила график своей работы в январе в связи с ужесточением карантина для противодействия коронавирусу. Народные депутаты проведут одну пленарную неделю вместо двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Изменения поддержали 295 парламентариев.

Нардепы отменили проведение двух сессионных недель с 11 до 22 января. Вместо них будет одна сессионная неделя. Она пройдет с 25 по 29 января.

До проведения пленарных заседаний депутаты будут работать в комитетах.

Напомним, ранее первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил изменить календарный план работы парламента в январе из-за ужесточения карантина. Ожидалось, что нардепы не будут проводить во время него пленарные заседания.

Как писало РБК-Украина, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада будет работать при жестком карантине, но с форматом еще не определились.

Так, правительство предусмотрело усиление карантина в период с 8 по 24 января. Работу общественного транспорта останавливать не будут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада Карантин
NEWS
Сейчас мир все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ
Сергей Щербина, Владислав Красинский, Анастасия Рокитна Сейчас мир все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ
DAILY
Глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге: В одних лишь больницах не победили ни одну пандемию
Сергей Щербина, Владислав Красинский Глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге: В одних лишь больницах не победили ни одну пандемию