Рада изменила график работы в январе из-за усиления карантина

Верховная рада изменила график своей работы в январе в связи с ужесточением карантина для противодействия коронавирусу. Народные депутаты проведут одну пленарную неделю вместо двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Изменения поддержали 295 парламентариев.

Нардепы отменили проведение двух сессионных недель с 11 до 22 января. Вместо них будет одна сессионная неделя. Она пройдет с 25 по 29 января.

До проведения пленарных заседаний депутаты будут работать в комитетах.

Напомним, ранее первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил изменить календарный план работы парламента в январе из-за ужесточения карантина. Ожидалось, что нардепы не будут проводить во время него пленарные заседания.

Как писало РБК-Украина, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада будет работать при жестком карантине, но с форматом еще не определились.

Так, правительство предусмотрело усиление карантина в период с 8 по 24 января. Работу общественного транспорта останавливать не будут.