Рада хоче заслухати Лазебну щодо субсидій та реалізації закону про соцполітику

Верховна рада хоче заслухати міністра соціальної політики Марину Лазебну щодо субсидій та реалізації закону про соцполітику. Її хочуть заслухати на годині запитань до уряду.
Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту.
"Щодо години запитань до уряду була лише одна пропозиція - запросити міністра соціальної політики Лазебну. Заслухати інформацію про стан та проблеми реалізації закону України про соціальну політику. Думаю, що буде комплексне питання по всім напрямкам: і про субсидії, і про людей похилого віку", - сказав глава Ради.
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