Рада хочет заслушать Лазебную по субсидиям и реализации закона о соцполитике

Верховная рада хочет заслушать министра социальной политики Марину Лазебную по субсидиям и реализации закона о соцполитике. Ее хотят заслушать на часе вопросов к правительству.

Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

"По поводу часа вопросов к правительству было только одно предложение - пригласить министра социальной политики Лазебную. Заслушать информацию о состоянии и проблемах реализации закона Украины о социальной политике. Думаю, что будет комплексный вопрос по всем направлениям: и по субсидиям, и о людях пожилого возраста", - сказал глава Рады.

Напомним, Министерство социальной политики просит Министерство финансов увеличить финансирование программы субсидий. Ведомство просит дополнительные 10 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.