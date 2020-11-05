Рада хоче посилити покарання за сексуальну експлуатацію дітей

Верховна рада України планує посилити покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Народні депутати прийняли за основу відповідний законопроект №3055.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 286 депутатів Ради.

Відповідні зміни до законодавства розроблені з метою імплементації положень Ланцаротської конвенції.

Згідно з проектом, каратися буде пропозиція зустрічі, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем або технологій, зроблена повнолітнім особі молодше 16 років, з метою вчинення відносно неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій. Але за умови скоєння суттєвих дій, спрямованих на те, щоб така зустріч відбулася. За це загрожує позбавлення волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У законі прописано, що, якщо така зустріч відбулася - це буде каратися позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Крім того, вищевказані дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо малолітньої особи, планують карати позбавленням волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, в січні 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон про введення в Україні реєстру педофілів.

Як писало РБК-Україна раніше, 3 жовтня 2019 року Рада відхилила раніше ветований президентом законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію.

Так, 4 вересня Зеленський ветував законопроект №6449.

Відзначимо, 11 липня минулого року парламентарії попереднього скликання схвалили за основу і в цілому законопроект №6449 про відповідальність за педофілію. Вони також взяли за основу в першому читанні схожий за змістом законопроект №6607 про реєстр і хімічну кастрацію педофілів. Однак там була передбачена згода засудженого на хімкастрацію.