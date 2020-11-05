Рада хочет ужесточить наказание за сексуальную эксплуатацию детей

Верховная рада Украины планирует ужесточить наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3055.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 286 депутатов Рады.

Соответствующие изменения в законодательство разработаны с целью имплементации положений Ланцаротской конвенции.

Согласно проекту, наказываться будет предложение встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, сделанное совершеннолетним лицу младше 16 лет, с целью совершения в отношении него каких-либо действий сексуального характера или развратных действий. Но при условии совершения существенных действий, направленных на то, чтобы такая встреча состоялась. За это грозит лишение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В законе прописано, что, если такая встреча состоялась - это будет наказываться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме того, вышеуказанные действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего, планируют наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в январе 2020 года глава государства Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине реестра педофилов.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 октября 2019 года Рада отклонила ранее ветированный президентом законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, - ред.) об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.

Так, 4 сентября Зеленский ветировал законопроект №6449.

Отметим, 11 июля прошлого года парламентарии предыдущего созыва одобрили за основу и в целом законопроект №6449 об ответственности за педофилию. Они также приняли за основу в первом чтении похожий по содержанию законопроект №6607 о реестре и химической кастрации педофилов. Однако там было предусмотрено согласие осужденного на химкастрацию.