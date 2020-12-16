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Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна

Автор: Юлія Струк

Верховна рада достроково припинила повноваження народного депутата Руслана Требушкіна. Народні депутати схвалили відповідний проект постанови №4446.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За припинення повноважень проголосували 327 парламентаріїв.

"Припинити достроково повноваження народного депутата Требушкіна Руслана Валерійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №50, Донецька область, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", - вказано у тексті документу.

Нагадаємо, на місцевих виборах в Україні балотувалися 56 діючих народних депутатів. Так, 36 осіб йшли до обласних рад, 18 осіб - до міських рад, чотири - до районних рад. Жоден народний обранець не хотів стати депутатом сільської (селищної) ради.

Требушкіна обрали мером Покровська.

Як писало РБК-Україна, в листопаді Рада припинила повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Зіновія Андрійовича. Нардеп склав мандат у зв'язку з обранням його на посаду мера міста Надвірна Івано-Франківської області.

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