Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина

Верховная рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Руслана Требушкина. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №4446.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За прекращение полномочий проголосовали 327 парламентариев.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Требушкина Руслана Валерьевича, избранного в одномандатном избирательном округе №50, Донецкая область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - указано в тексте документа.

Напомним, на местных выборах в Украине баллотировались 56 действующих народных депутатов. Так, 36 человек шли в областные советы, 18 человек - в городские советы, четыре - в районные советы. Ни один народный избранник не хотел стать депутатом сельского (поселкового) совета.

Требушкина избрали мэром Покровска.

Как писало РБК-Украина, в ноябре Рада прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Зиновия Андрийовича. Нардеп сложил мандат в связи с избранием его на должность мэра города Надворная Ивано-Франковской области.