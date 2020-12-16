Зеленський просить Раду допустити в Україну іноземних військових на навчання в 2021

Президент Володимир Зеленський просить Верховну раду дозволити допуск іноземних військовослужбовців на територію України для участі у навчаннях у 2021 році. Відповідний законопроект він зареєстрував у парламенті.

Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Законопроект зареєстрований під №4499. Останній етап проходження - опрацьовується у комітеті.

Йдеться про участь в:

українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2021",

українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2021",

українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2021",

українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2021",

українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2021",

українсько-польському навчанні "Три Мечі - 2021",

українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2021".

На фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням навчань на території України у 2021 році, закладають 38 559,44 тисячі гривень. Навчання будуть фінансуватися у межах асигнувань Міністерства оборони за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни".

Нагадаємо, в 2020 році на фінансування навчань в Україні виділили 63 824 300 гривень.

Як писало РБК-Україна, закон про допуск іноземних військових на навчання в Україну у 2020 році Рада прийняла на початку березня.