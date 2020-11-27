Робоча група Ради роз'яснила прийняті рішення по конституційній кризі

Робоча група Верховної ради України з врегулювання конституційної кризи прийняла ряд рішень. Голова групи Денис Монастирський розповів про три основні блоки.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, за брехню в декларації або неподання декларації повинна бути кримінальна відповідальність.

"Все ж таки, щодо брехні в декларації ми дійшли до висновку, що потрібно підняти поріг, з якого стартує кримінальна відповідальність. На сьогоднішній день це 250 прожиткових мінімумів, це приблизно 500 тисяч гривень... Ми визначаємо, що кримінальна відповідальність стартує з 500 прожиткових мінімумів", - зазначив він.

Монастирський зазначив, якщо нижче 500 прожиткових мінімумів, то діє адміністративна відповідальність. Також, за його словами, у групі вирішили, що неподання декларації може бути кримінальним проступком, а не злочином.

Голова групи розповів, що за брехню в декларації не буде позбавлення волі. Буде штраф, громадська робота та позбавлення посади.

"Окремо неможливо створити НАЗК для суддів. Потрібно запровадити запобіжники, які б унеможливлювали вплив НАЗК на суддів", - розповів він про другий блок принятих рішень.

Зокрема, за словами Монастирського, відповідний законопроект буде готовий вже в понеділок. Зокрема, він передбачатиме, що перевірка декларацій НАЗК буде за погодженням Вищої ради правосуддя, а у випадкув КСУ - з загальним збором суддів. Протокол про порушення в декларації суддів підписує особисто голова НАЗК або його заступник.

Робоча група парламенту також прийняла рішення, що у разі, якщо на суддю будуть тиснути, то він може звернутись до представника Вищої ради правосуддя, від якого піде подання на голову НАЗК.

Раніше повідомлялось, що майже всі депутатські фракції і групи зареєстрували свої законопроекти, які стосуються відновлення е-декларування.

Детальніше про те, як влада має намір виходити з конституційної кризи, читайте в матеріалі РБК-Україна.