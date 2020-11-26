У Путіна не знають, чи відновлять діалог з США щодо Донбасу

На сьогодні немає можливості прогнозувати відновлення діалогу Росії та США щодо мирного врегулювання на Донбасі. Зокрема, російська сторона відзначає "непередбачуваність" американських колег.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, в Кремлі останнім часом не беруться будь-що прогнозувати у двосторонніх відносинах з США.

"Ми не знаємо, з ким, який механізм, як ми можемо говорити про те, хто буде представляти Російську Федерацію (на переговорах щодо Донбасу, - ред.). В цілому це веде, так, веде Козак (заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, - ред.)", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що після інавгурації Джо Байдена офіційний Київ може попросити його повернути посаду спецпредставника Держдепартаменту США.

Відзначимо, вона була скасована після звільнення дипломата Курта Волкера. Він до осені 2019 року у тому числі брав участь в американо-російському діалозі щодо Донбасу, періодично зустрічаючись з тодішнім помічником російського президента Владиславом Сурковим.