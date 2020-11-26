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У Путина не знают, восстановят ли диалог с США по Донбассу

Новина українською → Москва, Четверг 26 ноября 2020 12:39
У Путина не знают, восстановят ли диалог с США по Донбассу Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

На сегодня нет возможности прогнозировать восстановление диалога России и США по мирному урегулированию на Донбассе. В частности, российская сторона отмечает "непредсказуемость" американских коллег.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, в Кремле в последнее время не берутся что-либо прогнозировать в двусторонних отношениях с США.

"Мы не знаем, с кем, какой механизм, как мы можем говорить о том, кто будет представлять Российскую Федерацию (на переговорах по Донбассу, - ред.). В целом это ведет, да, ведет Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, - ред.)", - добавил Песков.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что после инаугурации Джо Байдена официальный Киев может попросить его вернуть должность спецпредставителя Госдепа США.

Отметим, она была упразднена после увольнения дипломата Курта Волкера. Он до осени 2019 года в том числе принимал участие в американо-российском диалоге по Донбассу, периодически встречаясь с тогдашним помощником российского президента Владиславом Сурковым.

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