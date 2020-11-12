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Україна може попросити Байдена повернути посаду спецпредставника

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 17:11
Україна може попросити Байдена повернути посаду спецпредставника Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Офіційний Київ може попросити нову адміністрацію Білого дому повернути посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України. Посада була скасована після звільнення дипломата Курта Волкера.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає сайт президента.

Повідомляється, що Жовква не виключає відновлення цієї посади після того, як новий президент США отримає владні повноваження.

"Думаю, ми будемо ставити це питання перед новою адміністрацією Білого дому. Це було б корисно і важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах нормандського формату, формально, не беручи в ньому участі", - зазначив Жовква.

Зазначимо, згідно з проміжними результатами виборів у США, у перегонах лідирує демократ Джо Байден.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще взимку 2020 року під час візиту держсекретаря США Майка Помпео просив призначити нового спецпредставника з питань врегулювання на Донбасі.

Посаду спецпредставника обіймав тільки дипломат Курт Волкер. Він пішов у відставку у вересні 2019 року після двох років роботи. В цей період діяв так званий формат Волкер-Сурков, в рамках якого тема Донбасу обговорювалася з Владиславом Сурковим - помічником президента Росії Володимира Путіна.

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