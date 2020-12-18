У Путіна назвали Україну батьківщиною Донбасу. Його слова про підтримку уточнювати не стали

Заява президента Росії Володимира Путіна про нарощування підтримки Донбасу не вимагає додаткових роз'яснень. При цьому батьківщиною окупованих територій є саме Україна.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, на сьогодні не доводиться говорити про процвітання регіону.

"Тому що не забувайте, що цей регіон абсолютно відкинуто Україною і живе вже не перший рік в умовах жорстокої блокади з боку своєї батьківщини", - заявив Пєсков.

Він також зазначив, що Росія не може залишатися байдужою до долі великої кількості російськомовних людей на Донбасі. Крім того, йому задали питання про те, що мав на увазі Путін, коли заявив, що буде нарощувати підтримку Донбасу.

"Президент же назвав, це не вимагає якихось додаткових роз'яснень... Я не буду якось конкретизувати це, але, по-моєму, цілком очевидно, президент сказав все досить відкрито", - додав Пєсков.

Нагадаємо, на вчорашній прес-конференції Путін заявив, що врегулювання на Донбасі неминуче і Росія буде нарощувати підтримку у питаннях виробництва, соціального та інфраструктурного характеру.

Він також виключив перегляд мінських угод без прямого діалогу України з ОРДЛО.