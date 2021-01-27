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У Путина и Байдена разногласия по Донбассу. Формат "Волкер-Сурков" не обсуждался

Новина українською → Москва, Среда 27 января 2021 14:09
У Путина и Байдена разногласия по Донбассу. Формат "Волкер-Сурков" не обсуждался Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден по-разному смотрят на проблему Донбасса. У них серьезные разногласия по этому вопросу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По его словам, из-за этого Москва и Вашингтон используют различные формулировки в отношении того, что происходит на Донбассе.

"Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет", - ответил Песков на вопрос, почему Кремль использует фразу "внутриукраинский конфликт".

Он также отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли стороны возобновление контактов по Донбассу на уровне своих представителей. Ранее в этом формате встречались бывший спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер и бывший помощник президента России Владислав Сурков.

"Нет, в детали не вдавались", - добавил Песков.

Напомним, ранее в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заявили, что Путин не готов закончить войну на Донбассе.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский надеется, что президент США Джо Байден назначит нового спецпредставителя.

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