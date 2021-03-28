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Путін вичікує, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів, - Кулеба

Новость на русском → Київ, Неділя 28 березня 2021 10:16
Путін вичікує, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін щодо війни на Донбасі зайняв вичікувальну позицію. Він шукає слабке місце, щоб вирішити конфлікт мовою ультиматумів.

Про це у колонці для Le Figaro написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Путін дотримується стратегії "почекаємо і подивимося" і чекає зміни лідерів у Франції, Україні, Німеччині та США.

"Він просто вичікує, щоб знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. У той же час, попередні сім років показали: ця стратегія безуспішна", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що після завершення мандату Ангели Меркель на посту канцлера Німеччини цього року Путін залишиться останнім співзасновником нормандського формату.

"А ситуація досі в глухому куті, шкодить Україні і Європі, і не несе нічого доброго, власне, самій Росії. Тому, зараз вдалий час спробувати дати новий поштовх мирному процесу. Як і в 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження нормандського формату", - додав міністр.

Нагадаємо, Кулеба закликав президента Франції Еммануеля Макрона вплинути на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів у нормандському форматі.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що планується телефонна розмова українського лідера Володимира Зеленського з Путіним.

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