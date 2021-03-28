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Путин выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 марта 2021 10:16
Путин выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин в отношении войны на Донбассе занял выжидательную позицию. Он ищет слабое место, чтобы решить конфликт на языке ультиматумов.

Об этом в колонке для Le Figaro написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Путин придерживается стратегии "подождем и посмотрим" и ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США.

"Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в этом году Путин останется последним сооснователем нормандского формата.

"А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата", - добавил министр.

Напомним, Кулеба также призвал президента Франции Эммануэля Макрона повлиять на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров в нормандском формате.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что планируется телефонный разговор украинского лидера Владимира Зеленского с Путиным.

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