Кулеба закликав Макрона переконати Путіна сісти за стіл переговорів по Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що у президента Франції Еммануеля Макрона досить якостей, щоб переконати російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо Донбасу. На його думку, зараз для цього найбільш вдалий час.

Про це він написав у колонці для Le Figaro .

Кулеба зазначив, що на саміті "нормандської четвірки" в грудні 2019 року Макрон назвав війну на Донбасі "відкритою раною в центрі європейського континенту", а також підкреслив, що тільки після завершення цієї війни можлива стабільність і відновлення архітектури безпеки в Європі.

"Це правда, і французький президент має достатньо лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у Нормандському форматі та спробувати врешті знайти шлях до справедливого і тривкого миру. Нині слушний час для того, щоб поновити ці зусилля", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що на сьогодні більш-менш зрозуміло, як ця війна має завершитися.

"Справжнє питання – коли це відбудеться. Волі української сторони не бракує, достатньо її і у наших французьких та німецьких партнерів як посередників у мирному врегулюванні. Але з російської сторони є явне небажання діяти", - підкреслив міністр.