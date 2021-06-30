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Путін зробив заяву по Медведчуку: "він - український націоналіст"

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін засудив українську владу через арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Він його вважає "українським націоналістом".

Про це він заявив під час прямої лінії з президентом РФ.

За його словами, Медведчука "закрили напередодні виборчої кампанії вдома, одягли браслет".

"Ось, Віктора Медведчука, який, на мій погляд є українським націоналістом, замкнули напередодні виборчої кампанії вдома. Приймаються рішення абсолютно незаконні і неконституційні", - заявив він.

Путін заявив, що всередині України не дозволяють "вибудувати і зміцнити свою країну, в тому числі шляхом будівництва нормальних відносин з Росією".

Нагадаємо, 11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру.

Як раніше повідомлялось, 13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.

Зазначимо, в матеріалі РБК-Україна "Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі" всі подробиці справи по українському олігарху.

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Віктор МедведчукВолодимир Путін