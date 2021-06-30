Путин сделал заявление по Медведчуку: "он - украинский националист"

Президент России Владимир Путин осудил украинскую власть из-за ареста нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он его считает "украинским националистом".
Об этом он заявил во время прямой линии с президентом РФ.
По его словам, Медведчука "закрыли в преддверии избирательной кампании дома, одели браслет".
"Вот, Виктора Медведчука, который, на мой взгляд является украинским националистом, заперли в преддверии избирательной кампании дома. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные", - заявил он.
Путин заявил, что внутри Украины не позволяют "выстроить и укрепить свою страну, в том числе путем строительства нормальных отношений с Россией".
Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение.
Как ранее сообщалось, 13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест.
Отметим, в материале РБК-Украина "Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти" все подробности дела по украинскому олигарху.