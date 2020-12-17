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Путін заявив, що в Криму достатньо власних запасів води

Автор: РБК-Україна

В окупованому Криму достатньо власних запасів прісної води. Всі проблеми з водопостачанням міст пов'язані з тим, що раніше на півострові не займалися інфраструктурою.

Про це на великій прес-конференції заявив президент Росії Володимир Путін.

"Судячи з усього, запасів хорошою прісної води в Криму власних достатньо. Просто цим і в радянський час, тим більше в часи, коли Крим входив до складу України, не займалися. Сьогодні ці роботи ведуться широко, одним з напрямків було опріснення. Думаю, це буде точково... для широкого застосування це неефективно", - зазначив Путін.

Він також додав, що в прилеглій до Криму акваторії Азовського моря, під землею можуть бути великі запаси прісної води. І запевнив, що Москва не буде економити на питанні водопостачання.

Нагадаємо, українська влада заявляє, що води в Криму більш ніж достатньо для потреб населення. Київ наполягає на тому, що кримчани страждають від нестачі води, оскільки її перенаправляють на російські військові об'єкти. Окупаційна влада півострова звинувачує Україну в нестачі води, оскільки в 2014 році після окупації було перекрито Північно-Кримський канал.

У той же час в окупованій Ялті, наприклад, з цього тижня новий графік подачі питної води, яка подається лише шість годин на добу.

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