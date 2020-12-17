Путин заявил, что в Крыму достаточно собственных запасов воды

В оккупированном Крыму достаточно собственных запасов пресной воды. Все проблемы с водоснабжением городов связаны с тем, что ранее на полуострове не занимались инфраструктурой.

Об этом на большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Просто этим и в советское время, тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сегодня эти работы ведутся широко, одним из направлений было опреснение. Думаю, это будет точечно… для широкого применения это неэффективно", - отметил Путин.

Он также добавил, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря, под землей могут быть большие запасы пресной воды. И заверил, что Москва не будет экономить на вопросе водоснабжения.

Напомним, украинские власти заявляют, что воды в Крыму более чем достаточно для нужд населения. Киев настаивает на том, что крымчане страдают от нехватки воды, поскольку ее перенаправляют на российские военные объекты. Оккупационная власть полуострова обвиняет Украину в нехватке воды, поскольку в 2014 году после оккупации был перекрыт Северо-Крымский канал.

В то же время в оккупированной Ялте, например, с этой недели новый график подачи питьевой воды, которая подается только шесть часов в сутки.