Путін: застосування "Байрактарів" на Донбасі порушує мінські угоди

Президент Росії Володимир Путін вважає, що застосування Україною ударних безпілотників "Байрактар" на Донбасу порушує мінські угоди. При цьому Європа "невиразно" відреагувала на інцидент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують в зоні конфлікту, що суворо заборонено мінськими угодами і наступними домовленостями. Але ніхто на це навіть не реагує... Європа щось невиразне сказала з цього приводу, а США взагалі підтримали", - зазначив Путін.
Він також розкритикував заяви української сторони про те, що при необхідності "Байрактари" знову будуть застосовуватися.
Нагадаємо, у жовтні Збройні сили України вперше застосували "Байрактар" в бойових цілях і знищили артилерійське знаряддя проросійських бойовиків. Цей інцидент викликав негативну реакцію німецьких і французьких партнерів по нормандському формату.
Тим часом стало відомо, що Україна наступного року закупить у Туреччини додаткову партію "Байрактарів".