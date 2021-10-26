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Знищили гармати бойовиків. Військові на Донбасі вперше застосували безпілотник Bayraktar

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Вівторок 26 жовтня 2021 21:53
Знищили гармати бойовиків. Військові на Донбасі вперше застосували безпілотник Bayraktar Фото: військові на Донбасі вперше застосували безпілотник Bayraktar (НИИ ВС ВВТ, Facebook)
Автор: Сергій Пишкін

На Донбасу українські військові вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар". Апарат успішно знищив гармату проросійських бойовиків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

26 жовтня з початку обстрілів на Донбасі, ОБСЄ висунуло вимогу до бойовиків Російської Федерації щодо припинення вогню й надіслало ноту дипломатичним каналам. Однак, окупанти жодним чином на це не відреагували.

Аби змусити ворога припинити вогонь - головнокомандувач ЗСУ віддав наказ застосувати "Байрактар".

"Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ", - пише пресслужба.

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