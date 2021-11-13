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Путін: застосування "Байрактарів" на Донбасі порушує мінські угоди

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Москва, Субота 13 листопада 2021 12:51
Путін: застосування "Байрактарів" на Донбасі порушує мінські угоди Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін вважає, що застосування Україною ударних безпілотників "Байрактар" на Донбасу порушує мінські угоди. При цьому Європа "невиразно" відреагувала на інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують в зоні конфлікту, що суворо заборонено мінськими угодами і наступними домовленостями. Але ніхто на це навіть не реагує... Європа щось невиразне сказала з цього приводу, а США взагалі підтримали", - зазначив Путін.

Він також розкритикував заяви української сторони про те, що при необхідності "Байрактари" знову будуть застосовуватися.

Нагадаємо, у жовтні Збройні сили України вперше застосували "Байрактар" в бойових цілях і знищили артилерійське знаряддя проросійських бойовиків. Цей інцидент викликав негативну реакцію німецьких і французьких партнерів по нормандському формату.

Тим часом стало відомо, що Україна наступного року закупить у Туреччини додаткову партію "Байрактарів".

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