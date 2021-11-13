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Путин: применение "Байрактаров" на Донбассе нарушает минские соглашения

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Москва, Суббота 13 ноября 2021 12:51
Путин: применение "Байрактаров" на Донбассе нарушает минские соглашения Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин считает, что применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе нарушает минские соглашения. При этом Европа "невнятно" отреагировала на инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует… Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали", - отметил Путин.

Он также раскритиковал заявления украинской стороны о том, что при необходимости "Байрактары" снова будут применяться.

Напомним, в октябре Вооруженные силы Украины впервые применили "Байрактар" в боевых целях и уничтожили артиллерийское орудие пророссийских боевиков. Этот инцидент вызвал негативную реакцию немецких и французских партнеров по нормандскому формату.

Тем временем стало известно, что Украина в следующем году закупит у Турции дополнительную партию "Байрактаров".

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Владимир Путин Донбасс
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