Путин: применение "Байрактаров" на Донбассе нарушает минские соглашения

Президент России Владимир Путин считает, что применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе нарушает минские соглашения. При этом Европа "невнятно" отреагировала на инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует… Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали", - отметил Путин.

Он также раскритиковал заявления украинской стороны о том, что при необходимости "Байрактары" снова будут применяться.