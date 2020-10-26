Путін пригрозив НАТО розгортання крилатих ракет у бік Європи

Президент Росії Володимир Путін пригрозив розгорнути крилаті ракети у бік Європи на тлі припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Від НАТО Путін зажадав виключити розміщення заборонених договором про РСМД озброєнь.

Про це йдеться в заяві президента Росії на сайті Кремля.

Путін назвав "серйозною помилкою" вихід США з договору, який може привести до нових загроз для загальноєвропейської безпеки.

"Російська Федерація тим не менш готова в дусі доброї волі і далі не робити розгортання на європейській частині території країни ракет 9М729, але тільки за умови зустрічних кроків з боку країн НАТО, що виключають розміщення в Європі озброєнь, раніше заборонених за Договором про РСМД", - заявив президент РФ.

Він закликав зацікавлені країни до пошуку схем підтримки стабільності без договору про РСМД.

Нагадаємо, у вересні минулого року президент РФ Володимир Путін направив листи лідерам країн НАТО з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності.

У відповідь НАТО звинуватило РФ в порушенні договору про ліквідацію ДРСМД.

Раніше РБК-Україна писало, що США провело в Німеччині секретні військові навчання, під час яких готувалися до військової загрози з боку Російської Федерації.