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Путін запропонував налагодити відносини України і Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україні і РФ треба налагодити відносини. Якщо це вдасться, то загроз ніби-то ніхто відчувати не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, відносини потрібно налагодити ніби-то для врахування інтересів в області безпеки всіх учасників міжнародної діяльності.

"Справа не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А справа в тому, щоб налагодити відносини: щодо створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у галузі безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. От якщо ми будемо щиро до цього прагнути, то ніяких загроз ніхто не буде відчувати", - сказав Путін на інвестиційному форумі.

Нагадаємо, в МЗС України раніше заявили, що Росія розглядає можливість вторгнення в Україну і найгіршим сценарієм може стати знищення архітектури безпеки в Європі.

Зазначимо, Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня - початку лютого.

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