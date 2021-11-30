Путин предложил наладить отношения Украины и России

Президент России Владимир Путин заявил, что Украине и РФ надо наладить отношения. Если это удастся, то угроз якобы никто испытывать не будет.

По его словам, отношения нужно наладить якобы для учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности.

"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал Путин на инвестиционном форуме.