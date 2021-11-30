UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин предложил наладить отношения Украины и России

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин заявил, что Украине и РФ надо наладить отношения. Если это удастся, то угроз якобы никто испытывать не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, отношения нужно наладить якобы для учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности.

"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал Путин на инвестиционном форуме.

Напомним, в МИД Украины ранее заявили, что Россия рассматривает возможность вторжения в Украину и самым худшим сценарием может стать уничтожение архитектуры безопасности в Европе.

Отметим, Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияУкраина