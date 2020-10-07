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Путін не планує жодних контактів з Тіхановською

Автор: Анастасия Рокитна

У Кремлі заявили, що контакти президента Росії Володимира Путіна з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановською не плануються. В РФ вважають, що вона не бере участь у житті Білорусі.

Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він заявив, що Тіхановська перебуває на території Євросоюзу, зустрічається з різними главами держав і урядів, які не визнають чинного главу Білорусі. Пєсков вважає, що "там зовсім інша ситуація".

"Пані Тіхановська не знаходиться в Білорусі, навряд чи можна сказати, що вона якось бере участь у житті Білорусі. Жодні контакти не плануються", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, Тіхановська не впевнена, що Путін не повторить в Білорусі український сценарій.

До цього білоруська опозиціонерка підтримала ідею залучення Володимира Путіна до переговорів щодо ситуації в Білорусі.

Також Тіхановська повідомляла, що Білорусь і Росія є дружніми народами і назвала Путіна мудрим керівником.

РБК-Україна писало, що Тіхановська приступила до формування тіньового уряду.

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Новини України Володимир ПутінСвітлана Тіхановська