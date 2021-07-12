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Путін звинуватив Україну у небажанні повертати окупований Донбас

Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у тому, що вона нібито не хоче повертати окуповані території Донецької та Луганської областей. За словами Путіна, він в цьому все більше переконується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Путіна про Україну.

У статті Путіна йдеться про те, що Росія нібито зробила все можливе для того, щоб припинити війну на Донбасі, зокрема, уклала мінські домовленості, які Україна, за словами Путіна, нібито відмовляється виконувати.

"Судячи з усього, і все більше переконуюсь у цьому: Києву Донбас просто не потрібен. Чому? Тому що, по-перше, мешканці цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав’язати силою, блокадою, погрозам", - написав у своїй статті російський президент.

А другим фактором небажання повертати Донбас, за словами Путіна, є те, що Україна відмовляється вести переговори з бойовиками так званих "ЛНР" та "ДНР".

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Володимир ПутінДонбас