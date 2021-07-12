Путин обвинил Украину в нежелании возвращать оккупированный Донбасс

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По словам Путина, он в этом все больше убеждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Путина об Украине .

В статье Путина говорится о том, что Россия якобы сделала все возможное для того, чтобы прекратить войну на Донбассе, в частности, заключила минские договоренности, которые Украина, по словам Путина, якобы отказывается выполнять.

"Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозам", - написал в своей статье российский президент.

А вторым фактором нежелания возвращать Донбасс, по словам Путина, является то, что Украина отказывается вести переговоры с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР".