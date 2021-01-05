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Путін і Меркель обговорили мінські угоди і нормандський процес

Новость на русском → Москва, Вівторок 05 січня 2021 12:30
Путін і Меркель обговорили мінські угоди і нормандський процес Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову. Сторони обговорили мінські угоди.

Про це повідомляє прес-служба президента Росії.

Вони також обговорили можливі перспективи спільного виробництва вакцин від коронавірусу.

Путін обговорив з Меркель врегулювання в контексті реалізації мінського комплексу заходів та підсумків нормандських самітів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. В ньому обговорювали теми "нормандської четвірки".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" найближчим часом не відбудеться.

Також Зеленський зазначив, що зараз немає предмету для розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як пояснив в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, український план врегулювання на Донбасі увійде пункт про те, що Росія повинна скасувати укази про спрощене отримання громадянства.

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