Путин не готов закончить войну на Донбассе, - представитель Украины в ТКГ

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) считают, что президент России Владимир Путин не готов закончить войну на Донбассе. Ситуация может решиться в случае смены политической обстановки в России.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными".

Как рассказал РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко, который также представляет Украину в политической подгруппе, оккупированный Донбасс является тяжелой ношей для России.

"Для нее было бы выгодно прийти к какому-то рациональному решению и все-таки реализовать минские соглашения. Но пока, очевидно по политическим соображениям, Россия к этому не готова. Не готов президент России, он не хочет, я не вижу с его стороны действительно проявлений доброй воли", - отметил Мережко.

Тем не менее, по его словам, ситуация может измениться неожиданно и зависит это от внутренней политической ситуации в самой России.

"Пока президентом является Путин, эту проблему решить будет сложно. Он уже ассоциирует себя с определенной политикой в отношении Донбасса и Крыма. Оккупированный Донбасс он использует в качестве рычага давления на Украину, согласится ли он его выпустить из рук - это большой вопрос", - добавил нардеп.

Напомним, ранее Путин заявлял, что мирное урегулирование на Донбассе неизбежно, но Россия продолжит наращивать "поддержку".

Он также исключил возможность пересмотра минских соглашений, если Украина не выйдет на прямой диалог с оккупационной властью так называемых "республик".