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Путін допустив можливість надання Україні вакцини від коронавіруса

Автор: Роман Тверденко

Президент Росії Володимир Путін заявив про можливість постачання в Україну вакцини від коронавіруса. Мова йде про препарат "Супутник V".

Про це повідомляє Tass.ru.

Путін зазначив, що "існує можливість" відправлення вакцини в Україну. Він також додав, що уряд готовий до перемовин з українською владою щодо поставок ліків.

Сьогодні Путін також знову заявив про готовність до нормалізації відносин з Україною.

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Раніше повідомлялося, що в Україні до ослаблення карантину залишається готовим лише один регіон.

Також вранці у вівторок стало відомо про 4348 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків у Києві та Харківській області.

Крім цього, РБК-Україна писало, що МОЗ буде ініціювати повернення до більш суворого карантину, якщо ситуація з поширенням коронавіруса буде погіршуватися.

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