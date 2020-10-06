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Путін знову заявив про готовність до нормалізації відносин з Україною

Новость на русском → Москва, Вівторок 06 жовтня 2020 17:27
Путін знову заявив про готовність до нормалізації відносин з Україною Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін в черговий раз заявив про готовність до відновлення відносин з Україною. Зокрема, він готовий зробити все, що "від нього залежить".

Про це він заявив на зустрічі з Віктором Медведчуком.

"Всіляко зі свого боку готовий сприяти відновленню російсько-українських відносин. Сподіваємося, що у вас буде більше прихильників в цьому питанні. Ми зі свого боку будемо робити все, що від нас залежить для того, щоб відносини відновлювалися", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська влада хоче повернути Радянський Союз. Він також допускає, що в Росії в будь-який момент може статися суспільний вибух.

До цього Зеленський говорив, що веде обмежену комунікацію з російським лідером Володимиром Путіним, але при цьому вона має предметний характер.

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