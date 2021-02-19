Проти Марченко ввели санкції: за що

Санкції проти дружини народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко стосуються Новошахтинського нафтопереробного заводу в Росії. Цей завод постачає нафтопродукти на окуповані території Донбасу.

Цю інформації РБК-Україна підтвердило джерело, близьке до Ради національної безпеки і оборони України.

"В тому числі й по цьому епізоду (було введено санкції - ред.), так", - сказав співрозмовник видання.

Цим заводом також володіє Наталія Лавренюк, яку називають цивільною дружиною народного депутата Тараса Козака - власника трьох каналів, які потрапили під санкції в Україні. Марченко володіє 75% відсотками заводу, Лавренюк - 25%.

Лавренюк сьогодні також потрапила у список санкцій. Санкції проти Марченко та цивільної дружини Козака ввели за фінансування тероризму. Обмеження триватимуть щонайменше 3 роки.