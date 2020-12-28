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Прокурори не прийшли на засідання: обрання запобіжного заходу Татарову перенесли

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 13:04
Прокурори не прийшли на засідання: обрання запобіжного заходу Татарову перенесли Фото: Олег Татаров (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Вищий антикорупційний суд України переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Засідання перенесли на 30 грудня, на 10:00.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд переніс засідання, оскільки в суд не прийшли прокурори. Татарів з двома захисниками погодилися на цю дату.

21 грудня заступник голови Офісу президента Олег Татаров тимчасово припинив повноваження на час слідства. Національне антикорупційне бюро підозрює його в причетності до корупції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Татарову оголосили підозру в причетності до корупції. Слідство стверджує, що, працюючи в будівельної компанії "УкрБуд", він міг бути причетний до надання хабара за недостовірний висновок судового експерта у справі про аферу з квартирами для військових Національної гвардії.

Татаров був призначений в Офіс президента восени 2020 року, він відповідає за правоохоронний напрямок.

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