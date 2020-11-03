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З прийняттям закону про столицю можуть бути проблеми, - джерело

Новость на русском → Київ, Вівторок 03 листопада 2020 08:16
З прийняттям закону про столицю можуть бути проблеми, - джерело Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

До законопроекту про столицю надійшло дуже багато правок. З прийняттям цього закону можуть бути проблеми.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в "Слузі народу", йдеться в матеріалі "Друзі за інтересами: хто керуватиме Києвом після виборів".

Крім того, проти цієї ідеї "Євросолідарність" і ОПЗЖ, зазначило джерело, натякнувши на можливі зв'язки представників цієї політсили Сергія Льовочкіна та Вадима Столара з київським мером.

Зазначимо, рік тому у президента вирішили прийняти закон про столицю, який розводить посади мера і голови Київської міської державної адміністрації. Цей законопроект хотіли прийняти до виборів, але завадила пандемія.

Ще один співрозмовник, близький до Кличка, сказав виданню, що поки загроза розділення посад мера і голови КМДА немає.

Нагадаємо, Рада Європи дала рекомендації щодо закону про розмежування повноважень мера та голови КМДА.

Зазначимо, законопроект про столицю ВР схвалила у першому читанні ще в жовтні 2019 року, тоді його підтримали 244 народних депутатів.

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