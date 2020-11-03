С принятием закона о столице могут быть проблемы, - источник

К законопроекту о столице поступило очень много правок. С принятием этого закона могут быть проблемы.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в "Слуге народа", говорится в материале "Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов".

Кроме того, против этой идеи "Евросолидарность" и ОПЗЖ, отметил источник, намекнув на возможные связи представителей этой политсилы Сергея Левочкина и Вадима Столара с киевским мэром.

Отметим, год назад у президента решили принять закон о столице, который разводит должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации. Этот законопроект хотели принять до выборов, но помешала пандемия.

Еще один собеседник, близкий к Кличко, сказал изданию, что пока угроза разделения должностей мэра и главы КГГА не стоит.

Напомним, Совет Европы дал рекомендации по закону о разделении полномочий мэра и главы КГГА.

Отметим, законопроект о столице ВР одобрила в первом чтении еще в октябре 2019 года, тогда его поддержали 244 народных депутатов.