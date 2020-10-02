Рада Європи дала рекомендації по закону про розділення повноважень мера і глави КМДА 

Ради Європи надала свої рекомендації до проекту закону "Про місто Київ - столицю України", яким повноваження мера та глави КМДА розділяються. Відповідний висновок надійшов до комітету з питань організації державної влади.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

У висновку розглянуто відповідність тексту закону Європейській хартії місцевого самоврядування та рекомендаціям Комітету міністрів РЄ.

"Даний висновок не містить конституційного аналізу законопроекту, але вказує на деякі статті Конституції України, які, можливо, доведеться розглянути детальніше для того, щоб переконатися, що остаточний текст відповідає Конституції", - сказано у повідомленні.

Рекомендації РЄ

Отже, РЄ рекомендує парламенту враховувати такі основні рекомендації:

чітко юридично встановити, що виконання Київським магістратом рішень, прийнятих під час здійснення власних повноважень, наданих законом міській владі, не підлягає нагляду за належністю/доцільністю з боку глави КМДА;

передбачити чітку правову норму про те, що під час виконання делегованих повноважень міська влада повинна мати змогу "на власний розсуд пристосовувати свою діяльність до місцевих умов";

чітко встановити, що принцип домірності/пропорційності є критерієм здійснення функції нагляду з боку глави КМДА за виконанням повноважень, що делеговані згідно з цим законом міській владі;

передбачити, що усі акти, ухвалені главою міськадміністрації (включаючи накази/приписи), які стосуються міської влади, можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Також із закону рекомендують прибрати положення, які є занадто детальними і надмірно обмежують повноваження міської влади, включаючи

положення про внутрішню структуру міської влади, про заступників міського

глави і головного архітектора міста, про ратуші.

У РЄ радять переглянути положення, що ускладнюють загальні правові норми, а саме - про міжмуніципальне співробітництво (процедура погодження і підписання договорів про співробітництво територіальних громад), про просторове планування (регулярність внесення змін до стратегічних документів розвитку просторового планування міста Києва) тощо.

Крім того, рекомендовано:

прибрати право глави Київської міської державної адміністрації брати участь і виступати на засіданнях Київської міської ради;

передбачити ефективні рішення, спрямовані на усунення тупикової ситуації у просторовому плануванні у межах київської приміської території та правові підстави для створення конкретних форм міжмуніципального співробітництва;

особливу увагу слід приділити часовому графіку реформи і перехідному періоду для запровадження нових механізмів управління як на рівні міста, районів у місті, так і МДА.

Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков вважає малоймовірним ухвалення законопроекту №2143-3 "Про Київ - столицю України" до виборів 25 жовтня.

Як писало РБК-Україна, законопроект про столицю ВР схвалила в першому читанні ще в жовтні 2019 року, тоді його підтримали 244 народних депутатів.

Також у Раді пояснювали, які повноваження матиме мер Києва після прийняття законопроекту про столицю.