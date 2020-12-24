Принцип мирного співіснування: Кулеба назвав мету в відносинах з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив необхідність діалогу з Росією. Україна хоче принципу мирного співіснування.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, такий принцип буде лише в інтересах України.

"Я вважаю, що короткострокова мета в наших відносинах із РФ - це вихід на принцип мирного співіснування. Зараз є війна - це факт. Ми маємо припинити війну і відновити територіальну цілісність. Але ми розуміємо, що позиція Росії щодо України не зміниться. Наша мета - це вихід на мирне співіснування", - заявив він.

За його словами, коли РФ усвідомить неминучість української незалежності, тоді країни зможуть перейти до принципу співіснування.

"Співіснування, коли ми будемо знаходити... просто терпіти один одного... Потім можна буде зазирнути далі.. Ми не можемо втекти від географії", - додав він.

Кулеба додав, що зараз дуже важко це питання підіймати у суспільстві, але ця серйозна розмова Україні потрібна.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що готовий до діалогу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Він заявив про готовність обговорити питання виконання Україною мінських угод і домовленостей "нормандської четвірки" або питання двосторонніх відносин.

Хоча раніше Кулеба заявив, що Лавров відмовляється йти на контакт в будь-якому форматі. Кулеба додав, що йому прикро через відсутність комунікації між міністерствами закордонних справ двох країн.