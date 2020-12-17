МЗС Росії відмовляється йти на контакт в будь-якому форматі, - Кулеба

Міністерство закордонних справ Росії відмовляється йти на контакт з українською стороною. Російське МЗС не хоче комунікувати з Україною в будь-якому форматі.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо НВ".

За словами Кулеби, в російському МЗС "щось зламалося" після першої розмови з міністром Сергієм Лавровим.

"І ніякого бажання в Сергія Вікторовича виходити на контакт ми не бачимо, ані в нормандському форматі, ані у двосторонньому форматі", - пояснив він.

Міністр додав, що йому прикро через відсутність контакту між українським та російським МЗС.

"Коли він не відповів на мій дзвінок щодо загострення на Донбасі, я не засмутився, але мені прикро, що немає контакту і можливості говорити. Міністри закордонних повинні лишатися каналом комунікації", - додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що, на його думку, розвиток відносин між Києвом та Москвою більшою мірою залежить від влади України.

Додамо, нещодавно Кулеба закликав країни ОБСЄ посилити тиск на Російську Федерацію, щоб Кремль припинив агресію і вивів війська з української території.