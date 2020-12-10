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Президент Венеціанської комісії розкритикував КСУ за скасування декларування

Новость на русском → Четвер 10 грудня 2020 12:49
Президент Венеціанської комісії розкритикував КСУ за скасування декларування Фото: Джанні Букіккіо (flickr.com/parliamentaryassembly)
Автор: РБК-Україна

Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо розкритикував Конституційний суд України за скасування декларування. Він також закликав Україну зберегти систему декларацій для чиновників і суддів.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Рішення Конституційного суду України "гідно жалю"; система фінансових декларацій для державних службовців, включаючи суддів, має бути збережена", - заявив Букіккіо.

Нагадаємо, раніше Венеціанська комісія опублікувала висновки щодо екстреного звернення України, заявивши, що парламент і виконавча влада повинні виконувати рішення Конституційного суду. У той же час Україні рекомендували відновити скасовану КСУ статтю, яка передбачала покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Президент України Володимир Зеленський попросив Раду відкласти його законопроект про перезапуск КСУ. Він просив не розглядати поданий проект, поки Венеціанська комісія не дасть свої висновки.

27 жовтня КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування. Вищий антикорупційний суд вже почав закривати кримінальні справи за цією статтею. Крім того, Конституційний суд заблокував діяльність НАЗК і системи електронного декларування.

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