Зеленський змінив голову Хмельницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької обласної держадміністрації Дмитра Габінета. Тимчасово виконуватиме обов'язки на цій посаді буде Роман Примуша.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.

Також президент підписав указ, яким поставив т.в.о голови області Романа Примуша.

Зазначимо, Дмитро Габінет був призначений головою Хмельницької ОДА Володимиром Зеленським 21 листопада 2019 року.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів погодив кандидата на посаду голови Хмельницької облдержадміністрації. Ним повинен стати Сергій Гамалій, який досі не працював на держслужбі. Він володіє фірмою, яка займається ресторанною діяльністю та наданням послуг мобільного харчування.

Також РБК-Україна раніше писало, що Зеленський поки не розглядає відставку голів Херсонської та Полтавської облдержадміністрацій.